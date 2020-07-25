Несенюк – о назначении Луческу: Лучше поздно, чем никогда?

"Лучше поздно, чем никогда? 28 ноября 2002 года киевское Динамо играло в Стамбуле против местного Бешикташа в рамках Кубка УЕФА. Наши повели 1:0, но соперник ответил тремя мячами – 1:3! После чего во второй игре в Киеве турки спокойно отстояли на 0:0 и прошли дальше.

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Динамо в той игре возглавлял Алексей Михайличенко. А во главе Бешикташа был... Мирча Луческу, в биографии которого еще не было тогда никакого Шахтера. Мы тогда не обратили внимания на тренера, который тактически переиграл Динамо по всем статьям, имея гораздо слабее состав игроков. Зато на него обратил внимание Ринат Ахметов, и за полтора года способный румын возглавил тогда еще донецкий Шахтер.

Далее вы все знаете. Вчера Игорь Суркис решил исправить свою ошибку семнадцатилетней давности и все-таки пригласил Луческу в Динамо вместо Михайличенко. С одной стороны уже вроде поздно, а с другой – может лучше поздно чем никогда", – написал Несенюк на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, поражение в последнем туре от Колоса (0:2) заставила президента клуба Игоря Суркиса отправить в отставку тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко и назначить на вакантную должность неожиданного кандидата – экс-тренера главного соперника Динамо Мирча Лучесу.

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