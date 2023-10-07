Жирону здобула мінімальну перемогу над Кадісом у дев'ятому турі Ла Ліги. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Підопічні Мічела продовжують переслідувати Реал в турнірній таблиці. Кадіс став новим суперником Жирони. Артем Довбик вийшов в стартовому складі, а ось Віктор Циганков перебуває в лазареті.

Жирона повернулась на перше місце у Ла Лізі – брутальний старт, вилучення і можливе пограбування Довбика

Український нападник став учасником одного зі спірних епізодів. Під кінець першого тайму Артем увірвався в штрафний майданчик Кадіса, обіграв кількох суперників, але потім став жертвою фолу. Фалі задів ногу Довбика шипами. Втім, VAR не розгледів порушення правил і пенальті не призначили. Жироні врешті-решт вдалося забити гол. Гарсія потужним ударом приніс своїй команді перемогу.

Жирона наразі посідає другу сходинку в турнірній таблиці з 22 балами. Однак, Жирону зі свого місця може потіснити Барселона, яка має 20 очок, і ще не зіграла свій матч в цьому турі.