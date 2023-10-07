Подопечные Мичела продолжают преследовать Реал в турнирной таблице. Кадис стал новым соперником Жироны. Артем Довбык вышел в стартовом составе, а вот Виктор Цыганков пребывает в лазарете.

Жирона вернулась на первое место в Ла Лиге – брутальный старт, удаление и возможное ограбление Довбика

Украинский нападающий стал участником одного из спорных эпизодов. Под конец первого тайма Артем ворвался в штрафную площадь Кадиса, обыграл нескольких соперников, но затем стал жертвой фола. Фали задел ногу Довбика шипами. Впрочем, VAR не разглядел нарушение правил и пенальти не назначили. Жироне в конце концов удалось забить гол. Гарсия мощным ударом принес своей команде победу.

Жирона сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице с 22 баллами. Однако, Жирону со своего места может потеснить Барселона, которая имеет 20 очков, и еще не сыграла свой матч в этом туре.