Вихід Зінченка у другому таймі матчу на Етіхаді не допоміг Арсеналу уникнути поразки від команди Хосепа Гвардіоли. Гол Натана Аке вивів у 1/8 фіналу саме Манчестер Сіті.

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"Не той результат, за яким ми приїхали, але ми повернемося. Немає старих друзів – є друзі, з якими пов'язано багато хороших спогадів, і кожному з них ти завжди будеш радий. Немає минулого дому – є місце, де ти був дуже щасливим, і тепер із задоволенням повертаєшся. Дякую за теплий прийом. Побачимося на Емірейтс", – написав Зінченко в Instagram, додавши кілька світлин із матчу.

Попри виліт з Кубка Англії, Арсенал продовжує лідирувати в АПЛ. "Каноніри" випереджають Манчестер Сіті на 5 очок, маючи гру в запасі. Незабаром Зінченко і Ко матимуть шанс взяти реванш у команди Гвардіоли – 15 лютого Арсенал прийме "містян" в рамках Прем'єр-ліги.

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