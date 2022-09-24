Ліга націй, 5 тур

Дивізіон B

Ізраїль – Албанія – 2:1

Голи: Вайссман, 46, Барібо, 90+2 – Узуні, 88

Сербія – Швеція – 4:1

Голи: Мітровіч, 18, 45+1, 50, Лукіч, 70 – Классон, 15

Дивізіон С

Кіпр – Греція – 1:0

Гол: Ціоніс, 18

Після поразки Норвегії у Словенії збірна Сербії отримала шанс надогнати лідера групи B4, але для цього потрібно було перемагати Швецію. "Тре крунур" йшли останніми, маючи лише 3 бали. Команди швидко обмінялися влучними ударами – на ефектний гол Классона відповів Мітровіч, який результативно пробив головою. Перед свистком на перерву форвард Фулхема ще раз забив головою і вивів балканців вперед.

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На старті другого тайму Мітровіч з пасу Влаховіча оформив хет-трик. Після цього відзначився ще й Лукіч, який з-за меж штрафного влучив у дальню дев'ятку. 4:1 – доля першого місця групи і путівки в Лігу А визначиться 27 вересня. Норвегія прийме Сербію, при цьому скандинавів влаштує нічия. Шведам потрібно обігрувати Словенію, щоб залишитися в дивізіоні В.

Група В2 через дискваліфікацію росіян склається лише з трьох команд. Ізраїль (лідер тріо) приймав Албанію, а у випадку перемоги гарантував собі перше місце. Одразу по перерві господарі відкрили рахунок, на що албанці відповіли під завісу гри. Втім, Ізраїль зумів вирвати перемогу в компенсований час, а з нею і місце в Лізі А. Поєдинок останнього туру між Ісландією та Албанією вже не матиме турнірного значення.

Матч Ліги С між Кіпром та Грецію мав значення лише для перших. Гості ще до стартового свистка дізналися про свій вихід у дивізіон B після поразки Косова в Північній Ірландії. Саме мотивованіші кіпріоти відкрили рахунок після вдалого виходу Ціоніса віч-на-віч. Цей гол виявився єдиним у матчі. Греція достроково вийшла в другий дивізіон, а кіпріоти зберігають шанси на порятунок від вильоту, хоча з 5-ма очками все ще йдуть останніми.

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