"Навіть не знаю з чого почати, не кажучи про те, наскільки це неймовірна можливість перейти в клуб з такою чудовою історією. Я б хотів подякувати всім в Аяксі. Я там виріс і завжди буду мати особливий зв'язок з клубом.

Манчестер Юнайтед офіційно підписав ван де Беека

Зараз я готовий зробити наступний крок у моїй кар'єрі і виступати на найвищому рівні. І немає нічого кращого, ніж Манчестер Юнайтед. Мені говорили про те, наскільки чудова атмосфера на Олд Траффорд. Я з нетерпінням чекаю моменту, коли мені вдасться її відчути. Це трапиться тоді, коли фанати зможуть без ризику для здоров'я повернутися на трибуни.

У цій команді грають одні з найкращих півзахисників світу, і я знаю, що можу багато чому навчитися у них. Після розмови з тренером про його бачення команди, про напрямок, в якому рухається клуб, я зрозумів, що дуже хочу стати частиною цього проекту", – цитує слова ван де Беека офіційний сайт МЮ.

Нагадаємо, "червоні дияволи" нещодавно оголосили про трансфер Донні ван де Беека. Гравець підписав контракт на 5 років, а ЗМІ оцінюють такий перехід у понад 40 млн євро.

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