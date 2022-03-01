"Одного разу у складні часи для Туреччини мені випав шанс підтримати турецьку армію, як і весь турецький народ. За це фото я отримував величезну кількість погроз від російської аудиторії. Але я гордився тим крихітним вчинком для своєї другої батьківщини і народу, який назавжди буде займати особливе місце в моєму серці.

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Сьогодні на моїй рідній землі війна, де на землях моєї незалежної України вбивають людей, жінок, дітей, гинуть невинні, руйнуються великі міста, літають ракети, і все тому, що нелюд, якого ви називали шайтаном, хоче знищити український народ.

Я на колінах прошу кожного жителя могутньої Туреччини. Знаю, як ви любите Україну. Від Стамбула до Ерзурума, від Анкари до Хатая, від Анталії до Адани, від Сіваса до мого рідного Різе. Дайте хоча б крихітний шанс моєму народу і мені зустріти свою сім’ю. Вірю в те, що Туреччина стане жовто-блакитною", – написав Морозюк на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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