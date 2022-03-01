Защитник Черноморца Николай Морозюк, который много лет выступал в чемпионате Турции, обратился к жителям бывшей Османской империи.

"Однажды в сложные времена для Турции мне представился шанс поддержать турецкую армию, как и весь турецкий народ. За это фото я получал огромное количество угроз от российской аудитории. Но я гордился тем крошечным поступком для своей второй родины и народа, который навсегда будет занимать особенное место в моем сердце.

"Путин, иди на х*й! Украина обязательно победит": Буяльский поблагодарил защитников нашего государства

Сегодня на моей родной земле война, где на землях моей независимой Украины убивают людей, женщин, детей, гибнут невинные, разрушаются большие города, летают ракеты, и все потому, что изверг, которого вы называли шайтаном, хочет уничтожить украинский народ.

Я на коленях прошу каждого жителя могущественной Турции. Знаю, как вы любите Украину. От Стамбула до Эрзурума, от Анкары до Хатая, от Анталии до Аданы, от Сиваса до моего родного Ризе. Дайте хотя бы крохотный шанс моему народу и мне встретить свою семью. Верю в то, что Турция станет желто-голубой", – написал Морозюк на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

Россия напала на Украину: тренер Ярмоленко "за" бан оккупантов, Воронин убегает из Москвы, Вернидуб идет на войну (LIVE)