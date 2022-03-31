Знаменитий український коментатор Віктор Вацко гнівно відреагував на огидний спіч російського ведучого, який побажав провалу збірній Польщі на Мундіалі.

"В контексті образ збірної Польщі ведучим спортивного каналу, який веде мовлення на території "мєрзкіх тварєй", пропоную нашій УАФ вийти на колег із УЄФА та ФІФА з ініціативою заблокувати права на трансляцію матчів Чемпіонату світу 2022 на території "мєрзкіх тварєй". Нехай ці пі**ри дивляться чемпіонат Еритреї", – написав Вацко на своїй сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, у росіян підгоріло через вихід Польщі на ЧС-2022. Зокрема, ведучий Матч ТВ Антон Анісімов побажав Лєвандовскі та Ко провалу, назвавши поляків мерзенними тварюками.

Саме Польща мала зіграти з Росією 24 березня у півфіналі кваліфікації до ЧС-2022, проте через дискваліфікацію росіян "кадра" вийшла до фіналу, де виграла Швецію та здобула путівку на Мундіаль.

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