Збірна Польщі вийшла на чемпіонат світу, обігравши Швецію у фіналі плей-офф кваліфікації. Перед тим "Кадра" мала протистояти росіянам у півфіналі, але тих дискваліфікували через повномасштабне вторгнення в Україну. Відповідно, поляки автоматично вийшли далі та зіграють на ЧС, а росіяни пішли у магазини битися за цукор і інші банальні речі.

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Представник Матч ТВ – офіційного транслятора поєдинків відбору ЧС-2022 на Росії – у прямому ефірі продемонстрував істинне обличчя і всю сутність населення своєї країни.

"Хочу сказати від себе конкретно, а не від каналу. Збірній Польщі я бажаю найбільшого провалу на чемпіонаті світу, і Лєвандовскі в тому числі.

Хлопці, щасти вам, ви – мерзенні тварюки", – емоційно завершив свій спіч Анісімов.

Вочевидь, на Росії все ще продовжують шукати крайніх у дискваліфікації своєї збірної та клубів зі всіх змагань під егідою ФІФА та УЄФА. Пси Путіна розв'язали криваву війну в Україні, але досі не вважають себе винними, ганьблячись на весь цивілізований світ.

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