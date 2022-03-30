Російський журналіст назвав збірну Польщі "мерзенними тварюками" – відео істерики в країні-агресорі
Репортер Матч ТВ Антон Анісімов побажав провалу національній команді Польщі на чемпіонаті світу в Катарі. Схоже, вказаній особі невідомі почуття поваги, власної гідності та банальної етики журналіста.
Збірна Польщі вийшла на чемпіонат світу, обігравши Швецію у фіналі плей-офф кваліфікації. Перед тим "Кадра" мала протистояти росіянам у півфіналі, але тих дискваліфікували через повномасштабне вторгнення в Україну. Відповідно, поляки автоматично вийшли далі та зіграють на ЧС, а росіяни пішли у магазини битися за цукор і інші банальні речі.
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Представник Матч ТВ – офіційного транслятора поєдинків відбору ЧС-2022 на Росії – у прямому ефірі продемонстрував істинне обличчя і всю сутність населення своєї країни.
"Хочу сказати від себе конкретно, а не від каналу. Збірній Польщі я бажаю найбільшого провалу на чемпіонаті світу, і Лєвандовскі в тому числі.
Хлопці, щасти вам, ви – мерзенні тварюки", – емоційно завершив свій спіч Анісімов.
Вочевидь, на Росії все ще продовжують шукати крайніх у дискваліфікації своєї збірної та клубів зі всіх змагань під егідою ФІФА та УЄФА. Пси Путіна розв'язали криваву війну в Україні, але досі не вважають себе винними, ганьблячись на весь цивілізований світ.
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