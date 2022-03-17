"Дети и родители, которые смогли уехать – уехали. Те, кто остался – остались. Мы со всеми на контакте. Мы куда-то целенаправленно не отправляли, потому что есть опасения. Говорили, что есть спокойная дорога на Днепр, а на следующий день бомбили Днепр, были обстрелы. Говорят, спокойная дорога туда есть, и представляешь, какую ответственность на себя нужно брать? Взять, не дай Бог, автобус детей, и умышленно-неумышленно туда попадет снаряд.

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Так что пусть лучше будут в подвалах, потому что сейчас стреляют и бомбят повсюду: сегодня в Харькове, завтра в Ивано-Франковске, потом в Киеве. Здесь не угадаешь, поэтому есть риск. Если бы открылись какие-то гуманитарные коридоры, то, конечно, мы бы сориентировались и куда-то бы нашу школу отправили, клуб взял бы на себя все расходы. Но так, я думаю, спокойнее.

Некоторые в интернате первом, с которым мы сотрудничаем, тренеры мне звонят. К сожалению, как-то приспосабливаемся к этому, но хотелось бы, чтобы это было недолго", – резюмировал Красников в интервью Денисов Time.

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