Хавбек збірної Австрії виклав у Instagram світлину в образі, який нагадує виїзд на город у вихідні – чого варті лише штани та взуття 29-річного Алаби.

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У коментарі увірвався Тоні Кроос, яким однією фразою спровокував нову дискусію. "Негайно віддай дідусеві тапки", – написав німець. Інші гравці Баварії були не такими критичними, обмежившись емодзі або банальними фразами.

Нагадаємо, Кроос виступає за Реал з 2014-го, перейшовши з Баварії за 25 млн євро. Алаба пішов тим же шляхом через 7 років, але підписав контракт з мадридцями на правах вільного агента.

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