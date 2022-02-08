"Негайно віддай дідусеві тапки": Кроос потролив партнера по Реалу, розсмішивши фанатів
Півзахисник Реала продемонстрував оригінальне почуття гумору, жертвою якого став австрієць Девід Алаба.
Хавбек збірної Австрії виклав у Instagram світлину в образі, який нагадує виїзд на город у вихідні – чого варті лише штани та взуття 29-річного Алаби.
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У коментарі увірвався Тоні Кроос, яким однією фразою спровокував нову дискусію. "Негайно віддай дідусеві тапки", – написав німець. Інші гравці Баварії були не такими критичними, обмежившись емодзі або банальними фразами.
Нагадаємо, Кроос виступає за Реал з 2014-го, перейшовши з Баварії за 25 млн євро. Алаба пішов тим же шляхом через 7 років, але підписав контракт з мадридцями на правах вільного агента.
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