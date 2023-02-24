Поєдинок плей-офф Ліги Європи між ПСВ та Севільєю був затьмарений неприємним інцидентом.

Воротар іспанців Марко Дмітровіч був змушений відбиватися від навіженого фаната, який вискочив на поле.

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Хуліган навіть встиг вдарити серба, але могутній кіпер (194 см зросту) не знітився. Дмітровіч сильно штовхнув нахабу і скрутив на землі. Лише тоді до місця подій підбігли стюарди, які взагалі не мали допускати такої ситуації.

PSV taraftarı sahaya girerek Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı.



Sevilla'nın 34 yaşındaki 1.94 boyundaki Sırp kalecisi, kendisine vurmaya çalışan taraftarı etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/guyfydBPZS — Şut Spor (@SutSpor) February 24, 2023

"Я ніколи не бачив нічого подібного. Буду тримати рота на замку, щоб не говорити, що я дійсно хотів би зробити в цей момент. Він явно планував зробити мені боляче. Прикро, що таке відбувається на футбольному полі. УЄФА має втрутитися", – сказав 31-річний Дмітровіч після гри.

Додамо, що Севілья у Ейндховені програла 0:2, але пройшла до 1/8 фіналу ЛЄ завдяки домашній перемозі 3:0.

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