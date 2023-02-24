Вратарь испанцев Марко Дмитрович был вынужден отбиваться от взбалмошного фаната, выскочившего на поле.

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Хулиган даже успел ударить серба, но могучий кипер (194 см роста) не сник. Дмитрович сильно толкнул нахала и скрутил на земле. Только тогда к месту событий подбежали стюарды, которые вообще не должны были допускать такой ситуации.

PSV taraftarı sahaya girerek Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı.



Sevilla'nın 34 yaşındaki 1.94 boyundaki Sırp kalecisi, kendisine vurmaya çalışan taraftarı etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/guyfydBPZS — Şut Spor (@SutSpor) February 24, 2023

"Я никогда не видел ничего подобного. Буду держать рот на замке, чтобы не говорить, что я действительно хотел бы сделать в этот момент. Он явно планировал сделать мне больно. Обидно, что такое происходит на футбольном поле. УЕФА должна вмешаться", – сказал 31-летний Дмитрович после игры.

Добавим, что Севилья в Эйндховене проиграла 0:2, но прошла в 1/8 финала ЛЕ благодаря домашней победе 3:0.

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