Неадекватный фанат напал на кипера Севильи в матче Лиги Европы – хулиган быстро пожалел о своем поступке
Поединок плей-офф Лиги Европы между ПСВ и Севильей был омрачен неприятным инцидентом.
Вратарь испанцев Марко Дмитрович был вынужден отбиваться от взбалмошного фаната, выскочившего на поле.
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Хулиган даже успел ударить серба, но могучий кипер (194 см роста) не сник. Дмитрович сильно толкнул нахала и скрутил на земле. Только тогда к месту событий подбежали стюарды, которые вообще не должны были допускать такой ситуации.
"Я никогда не видел ничего подобного. Буду держать рот на замке, чтобы не говорить, что я действительно хотел бы сделать в этот момент. Он явно планировал сделать мне больно. Обидно, что такое происходит на футбольном поле. УЕФА должна вмешаться", – сказал 31-летний Дмитрович после игры.
Добавим, что Севилья в Эйндховене проиграла 0:2, но прошла в 1/8 финала ЛЕ благодаря домашней победе 3:0.
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