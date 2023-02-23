Ліга Європи, стикові матчі-відповіді

Нант – Ювентус – 0:3 (за сумою двох матчів 1:4)

Голи: Ді Марія, 5, 20 (пен), 78

Вилучення: Паллуа, 18 (Н)

ПСВ – Севілья – 2:0 (за сумою двох матчів 2:3)

Голи: Де Йонг, 77, Сілва, 90+5

Мітьюлланд – Спортінг – 0:4 (за сумою двох матчів 1:5)

Голи: Коатес, 21, Гонсалвеш, 50, 77, Гартенманн, 85 (аг)

Монако – Байєр – 2:3 (за сумою двох матчів 6:6) по пенальті – 3:5))

Голи: Бен Єддер, 19, Емболо, 84 – Віртц, 13, Паласіос, 21, Адлі, 58

Ювентус швидко вбив інтригу в поєдинку завдяки генію Ді Марії. Аргентинець на 5 хвилині відкрив рахунок шикарним ударом у дотик в дальню "дев'ятку". Незабаром він ще раз накрутив оборону Нанта, залетів у штрафний майданчик і змусив Паллуа зупиняти м'яч рукою на лінії воріт. Вилучення, пенальті, 0:2 – Ювентус в 1/8 фіналу Ліги Європи. По перерві Анхель оформив хет-трик.

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Спортінг розніс Мітьюлланд після нічиєї в першому матчі. Португальці розгромили данців на виїзді. Перший гол забили зі стандарту, отримали чисельну більшість, а в другому таймі два голи Гонсалвеша зняли всі питання. Підсумковий результат встановив автогол. Спортінг проходить в 1/8.

Севілья вирішила завдання в першій половині протистояння (перемога 3:0), тому матч-відповідь провела без мотивації. ПСВ повернув інтригу голом Люка де Йонга, а на останніх хвилинах загострив ситуацію голом Фабіу Сілви. На щастя для Севільї, часу на камбек не залишилося.

Найдраматичніший матч вечора відбувся у Монако. Байєр прибув до князівства після домашньої поразки з рахунком 2:3. Проте вже на 13 хвилині Віртц вирівняв становище. Бен Єддер знову вивів монегасків уперед, але втримати цю перевагу вдалося лише на дві хвилини. Згодом леверкузенці забили іще. Проте Емболо не дозволив завершити гру без овертаймів. Все дійшло до серії пенальті, де фатальним став удар Матазо в поперечину воріт Байєра.