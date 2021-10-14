"Згідно з регламентом, футболісти, які вже вакциновані, можуть грати без тестування. Це означає, що у них може бути коронавірус, але ми не зможемо дізнатися, якщо не перевіримо їх. Якщо граєте з COVID-19, то у вас може статися серцевий напад або інсульт через фізичне навантаження.

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Неважливо, що від них ми заразимося, але вони можуть померти на полі. У них може статися серцевий напад. А хто винен? Ніхто. Я оскаржив рішення Міністерства, через яке аналізи більше не проводяться. Ми робимо це для футболістів, я хочу захищати людей. Все ж протестуйте їх перед матчем.

Але у Стяуа загального щеплення не робили! З нас вакцину зробили тільки Будеску і ще хтось. Я не забороняю їм, але вони знають від боса, що вакцина – це недобре. Вони люблять боса і слухаються його. Я також не змушував свою родину робити щеплення. Відразу сказав їм, що не зроблю щеплення навіть під дулом пістолета. Тоді вони подумали, що у цьому справді може бути якась небезпека", – наводить слова Бекалі GSP.

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