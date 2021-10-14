"Согласно регламенту, футболисты, которые уже вакцинированы, могут играть без тестирования. Это означает, что у них может быть коронавирус, но мы не сможем узнать, если не проверим их. Если играете с COVID-19, то у вас может случиться сердечный приступ или инсульт из-за физической нагрузки.

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Неважно, что от них мы заразимся, но они могут умереть на поле. У них может случиться сердечный приступ. А кто виноват? Никто. Я обжаловал решение Министерства, из-за которого анализы больше не проводятся. Мы делаем это для футболистов, я хочу защищать людей. Все же протестируйте их перед матчем.

Но в Стяуа общей прививки не делали! Среди нас вакцину сделали только Будеску и еще кто-то. Я не запрещаю им, но они знают от босса, что вакцина – это нехорошо. Они любят босса и слушаются его. Я также не заставлял свою семью делать прививки. Сразу сказал им, что не сделаю прививку даже под дулом пистолета. Тогда они подумали, что в этом действительно может быть какая-то опасность", – приводит слова Бекали GSP.

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