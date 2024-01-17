"Мені здається, що загальний інтелектуальний рівень нинішніх гравців вищий, ніж у попередників. Нехай не ображаються попередні покоління. Я пояснюю це доступною кількістю різноманітних джерел, де люди можуть отримувати необхідну інформацію. Тут головне – щоб було бажання навчатися й ставати кращим. Якщо раніше в літаку з книжкою можна було побачити одного гравця, то зараз я бачу, що не всі грають чи дивляться кіно на гаджетах.

Степаненко визначився зі своїм майбутнім у Шахтарі, – журналіст

Багато хлопців читають твори в електронному варіанті, а, ось так з пам’яті, Луніна, Степаненка, Коноплю, Забарного я бачив з книжками. Найбільшим шанувальником читання, як на мене, є Тарас Степаненко, який читає, причому й англійською, різноманітну навчальну літературу. І вона не лише футбольна, але й медична, економічна тощо. Як бачите, готується Тарас до позафутбольного життя", – поділився Гливинський в інтерв'ю Україна-центр.

До слова, Тарас Степаненко провів за свою кар'єру 81 поєдинок у складі збірної України, в яких відзначився 4 голами.

Шахтар (не) втрачає капітана: чому Степаненко заслуговує на два варіанти, або Хто у команді – кіт в мішку?