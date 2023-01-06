Дані Алвес вляпався у неприємну історію після веселощів у нічному клубі. Жінка написала заяву у поліцію, звинувативши футболіста у домаганні. Бразилець нібито обмацав жертву, запхавши руки під спідню білизну.

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"Так, я був у тому клубі. Веселився в оточенні багатьох людей. Всі знають, що я люблю танцювати. Танцював, розважався і абсолютно ніяк не втручався в особистий простір інших людей.

Я не знаю, хто ця жінка. Коли йдеш у вбиральню, то не запитуєш, хто там. Я ніколи не порушував чужий особистий простір. Як я міг би зробити таке з жінкою чи дівчиною? Ні, Боже збав", – цитує Алвеса Sport.es.

У липні 2022 року найтитулованіший футболіст світу став гравцем мексиканського Пумас, а перед тим виступав за Барселону, Сан-Паулу, Ювентус, ПСЖ та Севілью. На ЧС-2022 Дані Алвес зіграв 2 поєдинки, а всього в його активі за збірну Бразилії 126 матчів та 8 голів.

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