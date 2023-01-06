Дани Алвес попал в неприятную историю после веселья в ночном клубе. Женщина написала заявление в полицию, обвинив футболиста в домогательстве. Бразилец якобы облапал жертву, запихнув руки под нижнее белье.

Дани Алвес попал в скандал – легенду Барселоны обвинили в сексуальных домогательствах

"Да, я был в том клубе. Веселился в окружении многих людей. Все знают, что я люблю танцевать. Танцевал, развлекался и совершенно никак не вмешивался в личное пространство других людей.

Я не знаю, кто это женщина. Когда идешь в туалет, то не спрашиваешь, кто там. Я никогда не нарушал чужое личное пространство. Как я мог сделать такое с женщиной или девушкой? Нет, Боже упаси", – цитирует Алвеса Sport.es.

В июле 2022 года самый титулованный футболист мира стал игроком мексиканского Пумас, а перед тем выступал за Барселону, Сан-Паулу, Ювентус, ПСЖ и Севилью. На ЧМ-2022 Дани Алвес сыграл 2 поединка, а всего в его активе за сборную Бразилии 126 матчей и 8 голов.

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