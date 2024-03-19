– Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною. Які ваші очікування від матчу?

– Чекаю дуже важку гру. Бо поєдинок плей-оф, боротьба за вихід у наступний раунд. Дві збірні хорошого рівня. Але вважаю, що Україна – фаворит протистояння. У Боснії буде хороша атмосфера, вболівальники будуть команду свою підтримувати попри проблеми боснійців, які у них були останнім часом. Але українцям має вистачити майстерності, якості і запалу, щоби пройти далі.

– Які балканські країни зараз? Порівняти з Україною людей, в чому різниця?

– Я думаю, Хорватія дуже схожа. Вони пройшли через війну, люди дуже патріотичні. Зараз така ж ситуація в Україні. Українці за ці два роки змінилися і стали дуже стійкими. Ця гра і для всіх людей з України багато означає. Треба просто перемагати тут і в підсумку пізніше виходити на чемпіонат Європи. Я їм цього і бажаю.

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– У заявці збірної Боснії чотири футболісти з чемпіонату Росії. Обов’язково було брати гравців звідти?

– Я навіть не знав, що у боснійців викликані чотири гравці з оркостану. Тепер знаю. Я і не здивований, ще й після слів їхнього сербського тренера Саво Мілошевіча такі дії. Тут немає чому дивуватися, у них такий тренер. У нього така позиція, такий вибір.

– Населення Боснії і Герцеговини приблизно, як у Києва. Така маленька за населенням збірна може обіграти в десятки разів більшу країну?

– Так, це дуже маленька країна. Але вони не один раз доводили, що там є хороші футболісти. Індивідуальні гравці, які можуть вирішити гру – це Джеко, П’яніч… Та й інші дуже солідні, в хороших клубах грають. Боснійці сюрприз можуть зробити будь-якій збірній. Вони і на чемпіонат світу виходили та й історично так склалося, що там завжди знайдуться добрі виконавці.

– Ви народилися у Боснії. Розкажіть про життя там, менталітет.

– Так, я народився у Боснії, тоді це була Югославія. У нас був там дім, але почалася війна і потрібно було звідти поїхати. Сенсу залишатися не було, а в підсумку – наш будинок ще й спалили. Балканський менталітет? Дуже запальні такі. Буде точно гаряче під час матчу. Я дуже давно не був у БіГ, років 30 мене там не було.

– Спрогнозуйте свій рахунок у цьому матчі.

– Я сподіваюся, що збірна України зможе обіграти Боснію та Герцеговину у цій грі. Мій прогноз – 2:1 перемога українців і прохід далі, – резюмував Бартуловіч у коментарі NV.

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