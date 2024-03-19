– Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной. Какие ваши ожидания от матча?

– Жду очень тяжелую игру. Потому что поединок плей-офф, борьба за выход в следующий раунд. Две сборные хорошего уровня. Но считаю, что Украина – фаворит противостояния. В Боснии будет хорошая атмосфера, болельщики будут команду свою поддерживать, несмотря на проблемы боснийцев, которые у них были в последнее время. Но украинцам должно хватить мастерства, качества и запала, чтобы пройти дальше.

– Какие балканские страны сейчас? Сравнить с Украиной людей, в чем разница?

– Я думаю, Хорватия очень похожа. Они прошли через войну, люди очень патриотичны. Сейчас такая же ситуация в Украине. Украинцы за эти два года изменились и стали очень стойкими. Эта игра и для всех людей из Украины много значит. Надо просто побеждать здесь и в итоге позже выходить на чемпионат Европы. Я им этого и желаю.

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– В заявке сборной Боснии четыре футболиста из чемпионата России. Обязательно было брать игроков оттуда?

– Я даже не знал, что у боснийцев вызваны четыре игрока из оркостана. Теперь знаю. Я и не удивлен, еще и после слов их сербского тренера Саво Милошевича такие действия. Тут нечему удивляться, у них такой тренер. У него такая позиция, такой выбор.

– Население Боснии и Герцеговины примерно, как у Киева. Такая маленькая по населению сборная может обыграть в десятки раз большую страну?

– Да, это очень маленькая страна. Но они не один раз доказывали, что там есть хорошие футболисты. Индивидуальные игроки, которые могут решить игру – это Джеко, Пьянич... Да и другие очень солидные, в хороших клубах играют. Боснийцы сюрприз могут сделать любой сборной. Они и на чемпионат мира выходили да и исторически так сложилось, что там всегда найдутся хорошие исполнители.

– Вы родились в Боснии. Расскажите о жизни там, менталитете.

– Да, я родился в Боснии, тогда это была Югославия. У нас был там дом, но началась война и нужно было оттуда уехать. Смысла оставаться не было, а в итоге – наш дом еще и сожгли. Балканский менталитет? Очень зажигательные такие. Будет точно горячо во время матча. Я очень давно не был в БиГ, лет 30 меня там не было.

– Спрогнозируйте свой счет в этом матче.

– Я надеюсь, что сборная Украины сможет обыграть Боснию и Герцеговину в этой игре. Мой прогноз – 2:1 победа украинцев и проход дальше, – резюмировал Бартулович в комментарии NV.

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