Київський клуб вирішив внести зміни в керівництво молодіжної академії. Як повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside, Артем Кравець призначений директором академії Динамо. Зазначимо, що раніше цю посаду обіймав Олександр Іщенко.

Кравець став радником Суркіса в Динамо

Артем Кравець після завершення ігрової кар'єри повернувся в Динамо, де став радником президента киян Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу. Також екс-форвард отримав тренерський диплом категорії В.

Артем – вихованець Динамо. За київську команду він дебютував у 2005 році. Загалом за "біло-синіх" Кравець зіграв у 144 матчах, в яких забив 43 голи та оформив 14 результативних передач.

Динамо розгромило Минай у вогняному матчі УПЛ – дубль Ваната, 2 вилучення, привози дебютанта і відчай Ярмоленка