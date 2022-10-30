"З 15-го по 22 листопада відбудеться збір молодіжної збірної. Ми будемо працювати в Грузії. Про всі деталі ви згодом дізнаєтеся на офіційних ресурсах УАФ. Скажу, що організація цього збору – це вже наша велика перемога.

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В Україні буде тривати чемпіонат, не зможуть приїхати і всі найкращі легіонери, але ми наполягаємо на тому, щоб зібрати не тільки добре нам знайомих виконавців, але й тих хлопців, які будуть обличчям молодіжки в наступному циклі.

На жаль, не всі клуби погодились піти нам назустріч, але ми завжди дякували, дякуємо та будемо дякувати їм за те, що вони готують гравців для національних збірних", – сказав Ротань у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, "синьо-жовті" під керівництвом Ротаня вперше за 12 років здобули путівку на молодіжний чемпіонат Європи. У фінальній частині Євро-2023 вони зіграють у групі B, де їхніми суперниками будуть Румунія, Іспанія та Хорватія.

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