"Ротань – тренер молодіжної збірної, яка вийшла у фінал. Пам’ятаю, коли його призначили, було багато крику.

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Тим більше, його команда перші ігри програла. Я тоді ще у федерації працював, намагався його захищати. Минув час, є результат. Станом на сьогодні молодіжна збірна – це єдина світла пляма нашого футболу", – сказав Маркевич в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, "синьо-жовті" під керівництвом Ротаня вперше за 12 років здобули путівку на молодіжний чемпіонат Європи. У фінальній частині Євро-2023 вони зіграють у групі B, де їхніми суперниками будуть Румунія, Іспанія та Хорватія.

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