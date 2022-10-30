"Не все клубы согласились пойти нам навстречу": Ротань анонсировал новые лица в молодежной сборной Украины
Главный тренер молодежки Руслан Ротань рассказал о ближайших планах своей команды.
"С 15 по 22 ноября состоится сбор молодежной сборной. Мы будем работать в Грузии. Обо всех деталях вы впоследствии узнаете на официальных ресурсах УАФ. Скажу, что организация этого сбора – это уже наша большая победа.
"Когда назначили Ротаня, было много крика": Маркевич оценил работу наставника молодежной сборной Украины
В Украине продлится чемпионат, не смогут приехать и все лучшие легионеры, но мы настаиваем на том, чтобы собрать не только хорошо нам знакомых исполнителей, но и тех ребят, которые будут лицом молодежки в следующем цикле.
К сожалению, не все клубы согласились пойти нам навстречу, но мы всегда благодарили, благодарим и будем благодарить их за то, что они готовят игроков для национальных сборных", – сказал Ротань в комментарии Zbirna.com.
Напомним, "сине-желтые" под руководством Ротаня впервые за 12 лет завоевали путевку на молодежный чемпионат Европы. В финальной части Евро-2023 они сыграют в группе B, где их соперниками будут Румыния, Испания и Хорватия.
Украина U-21 впервые за 12 лет вышла на Евро – хет-трик Сикана обеспечил разгромный реванш у Словакии