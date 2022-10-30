"С 15 по 22 ноября состоится сбор молодежной сборной. Мы будем работать в Грузии. Обо всех деталях вы впоследствии узнаете на официальных ресурсах УАФ. Скажу, что организация этого сбора – это уже наша большая победа.

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В Украине продлится чемпионат, не смогут приехать и все лучшие легионеры, но мы настаиваем на том, чтобы собрать не только хорошо нам знакомых исполнителей, но и тех ребят, которые будут лицом молодежки в следующем цикле.

К сожалению, не все клубы согласились пойти нам навстречу, но мы всегда благодарили, благодарим и будем благодарить их за то, что они готовят игроков для национальных сборных", – сказал Ротань в комментарии Zbirna.com.

Напомним, "сине-желтые" под руководством Ротаня впервые за 12 лет завоевали путевку на молодежный чемпионат Европы. В финальной части Евро-2023 они сыграют в группе B, где их соперниками будут Румыния, Испания и Хорватия.

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