"Як показав досвід і результат, не всі бразильці – футболісти. Багато з них кваліфіковані, професійні, але є такі, які трохи слабо відносяться до всього. Вони потрапляють в Європу і забувають, чому вони сюди прибули.

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Тому ми залишили молодих і перспективних, яким потрібно рости, а іншим дали дорогу в життя. Залишилися Баяно, Філіпе і Сабіно.

Ми розуміємо, що результат нас не влаштовує – 11-е місце. Тому ми поставили перед тренерським штабом і новими футболістами завдання – досягати в кожному матчі успіхів і грати тільки на перемогу", – сказав Паньків у коментарі Футбол News.

Зазначимо, що найближчий матч Львова відбудеться завтра, 12 вересня, на виїзді проти Колоса. Початок о 17:00.

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