Максим Грисьо приєднався до Львова, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт з хавбеком підписано на два роки з можливістю продовження ще на один.

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У складі "синьо-золотих левів" 24-річний Грисьо виступатиме під традиційним для себе 47 номером.

До слова, у послужному списку Максима вже значаться два львівські клуби – на професійному рівні хавбек дебютував за Карпати, а згодом виступав за Рух. Загалом Грисьо провів 28 матчів у Прем'єр-лізі за свою кар'єру, в яких відзначився двома голами.

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