"Ти не можеш викликати жахливого Рішарлісона та залишити поза заявкою Фірміно, який є феноменом. За Рішарлісона заплатили 75 млн євро, а він не вміє контролювати м'яч, він дуже поганий. Фірміно набагато краще.

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Другий гол? Він погано обробив м'яч та вдарив ножицями, інший гол був забитий у порожні ворота. Ми не можемо порівнювати його з іншими бразильськими нападниками", – наводить слова Кассано Marca.

Нагадаємо, саме Рішарлісон став героєм зустрічі з Сербією, оформивши дубль у ворота поплічників Путіна (2:0). Другий гол вже можна називати претендентом на звання найкращого на турнірі.

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