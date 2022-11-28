Бывший нападающий Реала, Сампдории, Милана и сборной Италии Антонио Кассано резко высказался по поводу игры Ришарлисона в составе сборной Бразилии.

"Ты не можешь вызвать ужасного Ришарлисона и оставить вне заявки Фирмино, являющегося феноменом. За Ришарлисона заплатили 75 млн евро, а он не умеет контролировать мяч, он очень плох. Фирмино гораздо лучше.

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Второй гол? Он плохо обработал мяч и ударил ножницами, другой гол был забит в пустые ворота. Мы не можем сравнивать его с другими бразильскими нападающими", – приводит слова Кассано Marca.

Напомним, именно Ришарлисон стал героем встречи с Сербией, оформив дубль в ворота приспешников Путина (2:0). Второй гол уже можно называть претендентом на звание лучшего турнира.

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