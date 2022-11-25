Бразилія впевнено розбила Сербію в першому турі групового раунду чемпіонату світу. Дивіться відеоогляд зустрічі на "Футбол 24".

Бразилія більше атакувала та створила значно більше моментів. Мав забивати Рафінья, класно здалеку прикладалися Каземіро та Сандро. "Селесао" домінували над безпомічними сербами.

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Героєм матчу став Рішарлісон. Форвард Тоттенхема оформив дубль. Спершу зіграв на добиванні після удару Вінісіуса, а потім створив справжній шедевр: Віні віддав шведою, а Рішарлісон пробив з розвороту.

Бразилія очолила групу G після цієї перемоги. У наступному турі команда Тіте зустрінеться з іншим лідером квартету – Швейцарією.

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