Швейцарія очолювала групу G після важкої перемоги над Камеруном. Головний фаворит ЧС-2022 (за версією букмекерів як мінімум) планував продовжити традицію своїх сухих перемог над сербами. Так, 4 роки тому "селесао" перемогли на Мундіалі 2:0. Автори гола (Тьягу Сілва) та асисту (Неймар) мали б пам'ятати. Матч, як і онлайн-трансляція Бразилія – Сербія на "Футбол 24", стартував о 21:00. У перші 20 хвилин більше грубощів, ніж ударів. Неймар закручував з кутового. Елегантно, але Ваня Мілінкович-Савіч не дрімав. Каземіро бахнув метрів з 30. Ось і перший удар, заодно і прем'єрне влучання – аж на 21 хвилині. Спробу Неймара заблокували з підозрою на руку, але не більше.

Камерун мінімально поступився Швейцарії, пропустивши від колишнього співвітчизника

Сілва блискучим розрізним пасом намагався вивести Вінісіуса сам на сам з голкіпером. Мілінковіч-Савіч знову ідеально відпрацював, на всі 100 використавши свою перевагу гру рукою. Все той же центральний захисник Челсі замикав простріл Рафіньї. Серби грають щільно і встигають заблокувати, винести, підчистити ще до того, як ситуація стане по-справжньому загрозливою. Бразилія вперше спромоглася пробити з меж штрафного на 35 хвилині. Рафінья обігрався з Пакета, а ось удар вийшов дуже прямолінійний – терміново на курси підвищення майстерності до Фелікса чи Леау, які схожі моменти сьогодні реалізували в матчі Португалія – Гана.

Жівковіч вивів Младеновіча у штрафний з лівого краю. Удар не влучний, і це єдина спроба Сербії за перший тайм. Неймар став одним з головних антигероїв. Повний нуль у створенні чи завершенні моментів, аж 18 втрат (найближчий до нього Даніло помилився 10 разів), 4 невдалі спроби дриблінгу (так і не пройшов нікого), 9 програних єдиноборств при 4 успішних. Лідером Бразилії його аж незрвучно називати після такого. Той же Вінісіус бодай 2 момнти створив. Рафінья класно запресингував Гуделя після безвідповідального пасу воротаря. А ось далі вінгер Барселони знову банально пробив у Мілінковіча-Савіча.

Дуже повільно прокидається Неймар. Заробив небезпечний штрафний і жовту для сербського опорника Гуделя. Пробив у стінку, заробивши ще один стандарт. Подав цей кутовий на Сілву – заблокували. Відгукнувся на простріл з лівого краю, однак удар у дотик з 10 метрів виявився непосильним викликом. Алекс Сандро бабахнув здалеку в стійку. Неймар отримав пас між лініями і продерся у штрафний. Вінісіус підхопив прапор, Мілінковіч-Савіч знову парирував, але перед Рішарлісоном були уже порожні ворота. Сербія все така ж безвольна і перестрашена попереду – з одним ударом і кутовим за 68 хвилин.

Заробити ще один корнер для такої команди за щастя. Павловіч пробивав після подачі Тадіча. Хаос на іншій подачі Душана. Серби все такі ж перелякані, що навіть не можуть замкнути дальню стійку, яку не встигають прикривати бразильці. Рішарлісон карає миттєво. І як же красиво. Вінісіус проходить ліворуч, форвард Тоттенхема отримує пас від нього, підбиває і божественно пробиває в акробатично стрибку. Це щось з пляжів, це нестерпна легкість футбольного буття пентакампеонів, це Бразилія як вона є. Неймар в одному з епізодів так запоров атаку 2 на 1, що грубо наступив на суперника і отримав пошкодження. Вже вдруге на газоні форвард ПСЖ. Це заміна, травма і сльози на лаві запасних.

Серед інших на останні 15 і менше хвилин вийшов Фред. Екс-півзахисник донецького Шахтаря потужно пробивав з-за меж штрафного – Мілінковіч-Савіч парирував. Каземіро поц3ілив у поперечину. Родріго двічі випробував свою гармату. Антоні стало образливо, що він не в темі, ось вам удар №22 проти жалюгідних 4 пострілів Сербії, які не потягнули і на 0,2 xG. Бразилія впевнено доводить свої претензії на золото на фоні суперника, який не забивав і програвав лише у 2 останніх матчах з 16. Травму Неймара наразі важко називати вагомою втратою, адже без нього команда Тіте виглядала навіть легшою і потужнішою.

Португалія перестріляла Гану в неоднозначному матчі ЧС-2022 – скандальний історичний рекорд Роналду, дубль асистів Бруну