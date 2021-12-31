"Шахтар грає з мрією вийти на переповнену Донбас Арену": Ахметов похвалив "гірників" за 2020 рік
Президент Шахтаря Рінат Ахметов підбив підсумки непростого 2020 року.
"Шахтар зробив усе, щоб цього року якомога частіше тішити своїх уболівальників красивою грою та гарними результатами. Ми знову стали чемпіонами України – учетверте поспіль і з рекордним відривом. Команда чудово виступила на європейській арені: подолала великий шлях і дісталася півфіналу Ліги Європи, а восени дуже гідно зіграла в найсильнішій групі Ліги чемпіонів, двічі перемігши мадридський Реал і залишивши позаду Інтер.
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Окремо відзначу той прогрес, якого досягли наші молоді футболісти. Вони виходили на поле в надскладних і відповідальних матчах, демонстрували чудову, а найголовніше, впевнену гру з найкращими командами Європи. Я вірю, що за цими хлопцями наше майбутнє – майбутнє Шахтаря і всього українського футболу.
Та зрештою є те, чого дуже бракувало 2020 року, – це заповнені трибуни стадіонів. Командам дуже важко грати без уболівальників, а вболівальникам дуже важко без великого футболу. Ми всі відчули це на собі. І сьогодні ми всі сподіваємося тільки на одне: що наступного року глядачі повернуться на стадіони, сповнять футбол своєю енергією й арени знов віднайдуть своє серце та свою душу.
Наша команда, наші молоді гравці, серед яких чимало вихованців клубної Академії, гратимуть з мрією вийти на переповнену Донбас Арену в рідному Донецьку й подарувати нашим відданим уболівальникам довгоочікуване свято великого футболу! Ми живемо цією мрією, ми граємо і перемагаємо заради неї", – цитує Ахметова офіційний сайт Шахтаря.
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