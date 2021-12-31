"Шахтар зробив усе, щоб цього року якомога частіше тішити своїх уболівальників красивою грою та гарними результатами. Ми знову стали чемпіонами України – учетверте поспіль і з рекордним відривом. Команда чудово виступила на європейській арені: подолала великий шлях і дісталася півфіналу Ліги Європи, а восени дуже гідно зіграла в найсильнішій групі Ліги чемпіонів, двічі перемігши мадридський Реал і залишивши позаду Інтер.

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Окремо відзначу той прогрес, якого досягли наші молоді футболісти. Вони виходили на поле в надскладних і відповідальних матчах, демонстрували чудову, а найголовніше, впевнену гру з найкращими командами Європи. Я вірю, що за цими хлопцями наше майбутнє – майбутнє Шахтаря і всього українського футболу.

Та зрештою є те, чого дуже бракувало 2020 року, – це заповнені трибуни стадіонів. Командам дуже важко грати без уболівальників, а вболівальникам дуже важко без великого футболу. Ми всі відчули це на собі. І сьогодні ми всі сподіваємося тільки на одне: що наступного року глядачі повернуться на стадіони, сповнять футбол своєю енергією й арени знов віднайдуть своє серце та свою душу.

Наша команда, наші молоді гравці, серед яких чимало вихованців клубної Академії, гратимуть з мрією вийти на переповнену Донбас Арену в рідному Донецьку й подарувати нашим відданим уболівальникам довгоочікуване свято великого футболу! Ми живемо цією мрією, ми граємо і перемагаємо заради неї", – цитує Ахметова офіційний сайт Шахтаря.

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