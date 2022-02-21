"Чому наважився на переїзд з України в Росію? Не люблю легких шляхів. Чим складніше, тим цікавіше. Розумів, що буде критика. Але якщо тренер Шахтаря не бачив мене у складі, я вирішив спробувати зайти з іншого боку.

Було три хвилі. Перша, коли з'явилися чутки про Спартак, мене всі почали критикувати. Згодом, коли з'явилася новина, що я підписав попередній контракт із Локомотивом. І вже після офіційного оголошення. Весело було...

"Батьки Мампассі поставили Шахтарю ультиматум": Палкін задоволений скандальним трансфером вихованця в Локомотив

Особливо неприємно було вперше. Тоді ЗМІ написали, що я мало не перейшов до Спартака. А я знав, що це все неправда, але в коментарях мене поливали. Тож коли відбувся перехід у Локо, я вже спокійніше відреагував. Мама дуже переживала, не розуміла, як люди можуть таке писати. Говорив їй: "Не читай це, вже все сталося".

В Україні зчинили такий шум, ніби я гравець основного складу Шахтаря та збірної. Грав у Маріуполі, мене там ніхто не знав... А тут з'явився привід – і раптом вирішили про мене висловитися.

Російський паспорт? Такої вимоги не було. Все стосувалося спортивних питань. Після всіх аргументів я був зацікавлений у переході, хотів грати за Локомотив. Бачив, десь писали, що мене можуть дискваліфікувати через зміну спортивного громадянства. Якби в цьому були хоч якісь сумнівні моменти, я не пішов би на це. Впевнений, що жодних проблем не буде.

Чи робиться російський паспорт? Я цим не займаюся", – цитує Мампассі Спорт-Експрес.

Нагадаємо, уродженець Донецька підписав контракт з Локомотивом до кінця 2026 року. Повідомлялося, що захисник може отримати російське громадянство.

Голодуючі Поволжя-7: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – слід Зінченка, Ракицький мріє про Київ