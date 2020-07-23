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"Не варто зазнаватись через виграний титул": Лемпард застеріг Ліверпуль

14:50 - Читать на русском
"Не варто зазнаватись через виграний титул": Лемпард застеріг Ліверпуль
Френк Лемпард / Sky Sports

Головний тренер Челсі Френк Лемпард поділився емоціями після матчу з мерсисайдцями.

23’ Набі Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджініо Вейналдум
55’ Роберто Фірміно
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
Олів'є Жиру 45+3’
Таммі Абрахам 61’
Крістіан Пулішіч 73’
23’ Набі Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджініо Вейналдум
45+3’ Олів'є Жиру
55’ Роберто Фірміно
61’ Таммі Абрахам
73’ Крістіан Пулішіч
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Ліверпуль заслужено виграв чемпіонат – вони найкращі. Але не варто зазнаватися через виграний титул. Така моя думка, хоча я розумію, що під час матчу емоції переповнювали.

Я вважаю, що не було фолу з боку Ковачіча і взагалі багато ситуацій були не на нашу користь. Але до Юргена Клоппа у мене немає претензій. Те, як він керує командою – фантастично", – цитує Лемпарда Sky Sports.

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Нагадаємо, що Челсі програв Ліверпулю у феєричному матчі (3:5). В останньому турі "аристократи" зустрінуться з Вулверхемптоном та розіграють путівку в Лігу чемпіонів. Наразі команда Лемпарда посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ із 63-ма очками. Стільки ж пунктів у Манчестер Юнайтед. Ще один претендент на ЛЧ – Лестер – набрав 62 очки.

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Челсі Челсі Англія Юрген Юрген Клопп Френк Френк Лемпард Ліверпуль - Челсі Ліверпуль Ліверпуль
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