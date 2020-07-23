"Не варто зазнаватись через виграний титул": Лемпард застеріг Ліверпуль

"Ліверпуль заслужено виграв чемпіонат – вони найкращі. Але не варто зазнаватися через виграний титул. Така моя думка, хоча я розумію, що під час матчу емоції переповнювали.

Я вважаю, що не було фолу з боку Ковачіча і взагалі багато ситуацій були не на нашу користь. Але до Юргена Клоппа у мене немає претензій. Те, як він керує командою – фантастично", – цитує Лемпарда Sky Sports.

Вражаюча перестрілка у відеоогляді матчу Ліверпуль – Челсі – 5:3

Нагадаємо, що Челсі програв Ліверпулю у феєричному матчі (3:5). В останньому турі "аристократи" зустрінуться з Вулверхемптоном та розіграють путівку в Лігу чемпіонів. Наразі команда Лемпарда посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ із 63-ма очками. Стільки ж пунктів у Манчестер Юнайтед. Ще один претендент на ЛЧ – Лестер – набрав 62 очки.

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