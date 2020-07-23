Ліверпуль переміг Челсі у перестрілці з вісьмома голами – у боротьбі за ЛЧ залишаються три претенденти на два місця

Ліверпуль не має турнірних завдань, однак мотивація у підопічних Юргена Клоппа була – мерсисайдці не виграли два останніх поєдинки, причому в останньому Арсенал здобув над ними перемогу. Це вимагало реабілітації. У Челсі ж ситуація цікавіша: лондонці, Лестер та МЮ прямо зараз претендують на два останніх місця в зоні ЛЧ – "лиси" відставали на очко, а от манкуніанці перед стартовим свистком на "Енфілді" розписали нічию з Вест Хемом, піднявшись на третю позицію. При цьому в наступному турі Лестер гратиме з МЮ, тож в разі перемоги або нічиї з Ліверпулем команда Френка Лемпарда за тур до завершення чемпіонату потрапила б у ЛЧ, а от поразка залишила б "аристократів" з мінімальною перевагою над п'ятим Лестером та матчем проти Вулверхемптона попереду. Словом, втрачати очки сьогодні було вкрай небажано.

Ліверпуль – Челсі: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ – як це було

Перша третина першого тайму була динамічною, але не дуже гострою. Обидві команди добре підготувалися один до одного, якісно пресингуючи й тримаючи компактність, але Челсі виглядав трішечки цікавіше. Вже на 8-й хвилині відкривати рахунок ударом головою з подачі Вілліана міг Маунт, але вийшло занадто високо. Ліверпуль огризнувся кількома вриваннями у штрафний, одне з яких завершилось зіткненням Салаха із Рюдігером та вимогами пенальті – втім, арбітр Андре Маррінер був незворушний. Лондонці ж відповіли контрвипадом з класним пострілом Джеймса метрів з 20-ти – м'яч просвистів над правою дев'яткою. Після цього гра остаточно звалилася у тягучу позиційну боротьбу без підходів до воріт.

Тиша була порушена на 23-й хвилині, коли Ліверпуль несподівано відкрив рахунок. Він став наслідком високого пресингу та помилки Вілліана: ван Дейк перехопив винос Аспілікуети, Вілліан на власній половині вступив у боротьбу проти нього, потім проти Кейта і, зрештою, вирішив відкинути м'яч на захисників – вийшов ідеальний пас на ногу Набі. Той одразу ж завдав потужного удару з-за меж штрафного точно в праву дев'ятку. 1:0. Мерсисайдці доволі швидко могли й подвоїти перевагу, але низка атак з небезпечними проходами нічим небезпечним не завершилась. Можна згадати тільки прохід Салаха повз трьох захисників та неточний удар з гострого кута з рикошетом, після якого Вейналдум головою пробивав з кутового. Без проблем для Кепи.

Челсі почав оживати на 30-х хвилинах, навіть забивши гол внаслідок виходу Маунта сам на сам – втім, його не зарахували через положення поза грою. Коли здалося, що все налагоджується, Ліверпуль забив другий гол: Мане на 37-й хвилині протягнув м'яч повз трьох футболістів і заробив штрафний, а Трент обвідним ударом з нього поцілив у правий кут – 2:0. Ще за дві хвилини "червоні" забили втретє внаслідок подачі з кутового на ближню стійку та низки рикошетів від Жиру, Жоржінью та Салаха. Вейналдум отримав відскок і потужно пробив під поперечку метрів з п'яти – 3:0.

Втім, Челсі не здався, відігравши один м'яч у компенсований час. Гол виявився вкрай натужним: Маунт прострілив з лівого флангу з рикошетом від захисника, Алонсо переправив відскок у дотик під удар Вілліану метрів із семи, Аліссон парирував, однак на добиванні опинився Жиру – 3:1. Саме з цим рахунком команди й пішли на відпочинок.

В другому таймі Ліверпуль одразу захопив ініціативу, що вилилось у два моменти Салаха: на 50-й хвилині Мо пробив з носка з лінії штрафного (неточно), а на 53-й після розіграшу з кутового вистрілив по центру – слабенько, точно в руки Кепі. Втім, вже на 55-й мерсисайдці добилися свого: Трент пройшов правим флангом і виконав подачу, а Боббі замкнув ударом головою – 4:1. Здавалося, що це кінець, однак Челсі не збирався так просто складати зброю.

На 59-й хвилині Френк Лемпард кинув у бій Хадсона-Одоя, Пулішича та Абрахама, а рівно через дві хвилини останні два організували другий гол гостей – Пулішич пройшов крізь двох захисників на лівий край штрафного та покотив вздовж лінії воротарського, а Таммі замкнув у дотик. 4:2.Ще через три хвилини лондонці могли закрутити інтригу максимально: Джеймс класно закинув з правого флангу в карний майданчик на Пулішича, а той, уникнувши офсайду й опинившись перед воротами, пробив у лівий нижній кут – м'яч промайнув поруч зі стійкою! Тим часом, фанати Ліверпуля за стадіоном почали святкувати, запускаючи салюти.

Втім, Челсі не збирався бути декорацією для чемпіонської вечірки. Після деякої паузи у грі, спричиненою водопоєм, лондонці доволі кумедно забити третій м'яч. Все почалося з вкидання аута на 73-й хвилині: м'яч пролетів повз усіх футболістів Ліверпуля, ван Дейк і Гомес ще й зіштовхнулися, а Хадсон Одой тут же розігнав контратаку правим флангом з подачею на Пулішича – Крістіан прийняв м'яч, довго розвертався, після чого пробив у правий кут. 4:3! Потім лондонці провели ще кілька непоганих атак, але зовсім скоро моменти перестали з'являтися біля воріт Аліссона. Юрген Клопп же на 79-й хвилині вирішив освіжити атаку, кинувши у бій Окслейда-Чемберлейна, а ще до того на полі з'явилися Джонс та Мілнер.

Футбол в ендшпілі зустрічі був відкритим, однак атаки Челсі не приносили гостроти. Ліверпуль також не вражав, але виглядав акуратнішим у своїх діях; зрештою, саме це разом із замінами і вирішило долю зустрічі. На 84-й хвилині Робертсон прорвався лівим флангом і прострілив у штрафний, а Джонс пропустив передачу на Окслейда-Чемберлейна – Алекс замикав у дотик. 5:2! Це був останній гол у зустрічі. Ліверпуль відсвяткував непросту перемогу.

Таким чином, Ліверпуль набрав 96 очок у турнірній таблиці. Челсі, маючи в активі лише 63, залишається четвертим – стільки ж залікових балів у МЮ, але манкуніанці мають кращу різницю голів (+12 проти +28). "Лиси" також переважають лондонців за цим показником (+12 проти +28), але у них на одне очко менше.

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