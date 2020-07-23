"Не стоит зазнаваться через выигранный титул": Лэмпард предостерег Ливерпуль

"Ливерпуль заслуженно выиграл чемпионат – они лучшие. Но не стоит зазнаваться через выигранный титул. Таково мое мнение, хотя я понимаю, что во время матча эмоции переполняли.

Я считаю, что со стороны Ковачича не было фола и вообще много ситуаций были не в нашу пользу. Но к Юргену Клоппу у меня нет претензий. То, как он руководит командой – фантастически", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

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Напомним, что Челси проиграл Ливерпулю в феерическом матче (3:5). В последнем туре "аристократы" встретятся с Вулверхэмптоном и разыграют путевку в Лигу чемпионов. Сейчас команда Лэмпарда занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 63-ю очками. Столько же пунктов в Манчестер Юнайтед. Еще один претендент на ЛЧ – Лестер – набрал 62 очка.

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