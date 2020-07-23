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Вражаюча перестрілка у відеоогляді матчу Ліверпуль – Челсі – 5:3

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Вражаюча перестрілка у відеоогляді матчу Ліверпуль – Челсі – 5:3
Ліверпуль – Челсі – 5:3 – відео голів та огляд матчу

У поєдинку 37-го туру Ліверпуль вдома перестріляв Челсі в надрезультативному поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

23’ Набі Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджініо Вейналдум
55’ Роберто Фірміно
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
Олів'є Жиру 45+3’
Таммі Абрахам 61’
Крістіан Пулішіч 73’
23’ Набі Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджініо Вейналдум
45+3’ Олів'є Жиру
55’ Роберто Фірміно
61’ Таммі Абрахам
73’ Крістіан Пулішіч
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен

Ліверпуль в першому таймі знищив Челсі, відправивши у ворота "синіх" три м'ячі до перерви зусиллями Кейта, Александера-Арнольда та Вейналдума. Під завісу першого тайму Челсі один м'яч відіграв, автором став Жиру.

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По перерві Фірміно знову зробив перевагу "червоних" розгромною,але після цього відбувся переворотний момент матчу – вихід Пулішіча. Американець асистував Абрахаму, а згодом забив.сам, зробивши відставання мінімальним. Крапку в матчі поставив Окслейд-Чемберлен.

Ця поразка дуже вплинула на шанси Челсі на Лігу чемпіонів у наступному сезоні – підопічні Лемпарда мають 63 очки та опустились на четверту сходинку. Ліверпуль же набрав 96 очок та впритул наблизився до рекорду Манчестер Сіті.

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Англія Челсі Челсі Відеоновини Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Челсі
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