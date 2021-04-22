"Я, команда, керівництво, сьогодні хочемо подякувати усім вболівальникам Агробізнеса за шалену підтримку в 1/2 фіналу Кубку України. Ваша підтримка була неймовірною, за що дуже вдячні!

Агробізнес – Динамо – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Підтримуйте нас надалі, щоб команда відчувала ваше тепло та підтримку, а ми своєю чергою докладемо максимум зусиль, щоб виконати завдання! Ми граємо для вас!

Наперед забігаю, наша команда бореться за вихід в УПЛ, не пишіть нісенітниць, ніби ми здалися. Це неправда і не ставте дурних питань мені і команді!" – написав Чижевський на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Агробізнес сенсаційно здолав Шахтар в 1/4 фіналу, а ще на попередній стадії переміг Ворсклу. Переграти Динамо за крок до вирішального матчу Кубка України команда Чижевського не змогла, розгромно поступившись. У Першій лізі команда йде четвертою, претендуючи на підвищення у класі.

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