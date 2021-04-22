"Я, команда, руководство сегодня хотим поблагодарить всех болельщиков Агробизнеса за безумную поддержку в 1/2 финала Кубка Украины. Ваша поддержка была невероятной, за что очень благодарны!

Агробизнес – Динамо – 0:3 – видео голов и обзор матча

Поддерживайте нас в дальнейшем, чтобы команда чувствовала ваше тепло и поддержку, а мы в свою очередь приложим максимум усилий, чтобы выполнить задачу! Мы играем для вас!

Заранее забегаю, наша команда борется за выход в УПЛ, не пишите ерунды, что мы сдались. Это не правда и не задавайте глупых вопросов мне и команде!" – написал Чижевский на своей странице в Facebook.

Напомним, Агробизнес сенсационно одолел Шахтер в 1/4 финала, а еще на предыдущей стадии победил Ворсклу. Переиграть Динамо в шаге от решающего матча Кубка Украины команда Чижевского не смогла, разгромно уступив. В Первой лиге команда идет 4-й, претендуя на повышение в классе.

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