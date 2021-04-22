"Не задавайте глупых вопросов мне и команде": Чижевский сделал эмоциональное заявление после вылета из Кубка Украины
Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский обозначил главную цель команды на остаток сезона.
"Я, команда, руководство сегодня хотим поблагодарить всех болельщиков Агробизнеса за безумную поддержку в 1/2 финала Кубка Украины. Ваша поддержка была невероятной, за что очень благодарны!
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Поддерживайте нас в дальнейшем, чтобы команда чувствовала ваше тепло и поддержку, а мы в свою очередь приложим максимум усилий, чтобы выполнить задачу! Мы играем для вас!
Заранее забегаю, наша команда борется за выход в УПЛ, не пишите ерунды, что мы сдались. Это не правда и не задавайте глупых вопросов мне и команде!" – написал Чижевский на своей странице в Facebook.
Напомним, Агробизнес сенсационно одолел Шахтер в 1/4 финала, а еще на предыдущей стадии победил Ворсклу. Переиграть Динамо в шаге от решающего матча Кубка Украины команда Чижевского не смогла, разгромно уступив. В Первой лиге команда идет 4-й, претендуя на повышение в классе.
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