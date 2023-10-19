"Тепер я знаю, чому Саудівська Аравія! Тепер я знаю, чому Аль-Хіляль. Бог вже все знав... Йому потрібно було вас роз'єднати, йому потрібно було показати нам всім і відокремити зерна від полови...

Я не знаю, що тобі сказати, втішити чи знайти потрібні слова для цієї миті. Сину! О, якби я міг, я був би замість тебе. Я не людина компромісу, за тебе і твою сестру я б віддав своє життя, щоб не бачити, як ти страждаєш. Бог надіслав кілька випробувань у твоєму житті, щоб опісля ти завжди вставав.

Неймар – про свою складну травму: "Найгірший момент у моєму житті"

Образ Ісуса на нашому лобі приносить незліченні битви і появу підступних ворогів, які чекають на поразку або на полі бою, або за його межами. Нині ці зловтішники, хоч їх і небагато, користуються моментом. Цей відкритий лист не для тебе, синку, бо я вже сказав тобі все, що мав. Цей лист має важливе духовне значення, і я знаю, з ким ми боремося у цих випробуваннях.

Бог призначив мене твоїм батьком, наставником та другом – повір мені, ми знову вийдемо з цього дивовижним чином, як завжди. Ми перебуваємо там, де і повинні бути, повір мені. В далекій країні, але там є люди, які люблять тебе і приймають з усіма пороками та чеснотами. Тепер я знаю, чому Аль-Хіляль.

Не слухай ідіотів у цей момент, вони вже мають свою долю... Бог подбає про це в потрібний час. Наша родина, друзі, твій нинішній клуб, збірна та футбол чекатимуть на тебе!" – написав Неймар-старший в Instagram.

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