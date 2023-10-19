"Це дуже сумний момент, найгірший у моєму житті. Я знаю, що я сильний, але цього разу мої сім’я та друзі знадобляться мені більше, ніж будь-коли раніше. Дякую за всі повідомлення підтримки та любові.

Неймар порвав "хрести" та готується до операції

Це нелегко – пережити всі ці травми та операції. Уявіть, що ви проходите через все це знову лише через 4 місяців після відновлення. Я надто сильно вірю… Віддаю силу в Божі руки, щоб Він міг оновити мої", – написав Неймар у своєму Twitter.

Нагадаємо, бразилець отримав ушкодження колінного суглоба в матчі за свою збірну. Травма виявилася дуже складною. Неймару зроблять операцію, після чого розпочнеться реабілітація, яка може затягнутися приблизно на рік.

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