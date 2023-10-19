"Теперь я знаю, почему Саудовская Аравия! Теперь я знаю, почему Аль-Хиляль. Бог уже все знал... Ему нужно было вас разъединить, ему нужно было показать нам всем и отделить зерна от плевел...

Я не знаю, что тебе сказать, утешить или найти нужные слова для этого момента. Сын! О, если бы я мог, я был бы вместо тебя. Я не человек компромисса, за тебя и твою сестру я отдал бы свою жизнь, чтобы не видеть, как ты страдаешь. Бог послал несколько испытаний в твоей жизни, чтобы потом ты всегда вставал.

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Образ Иисуса на нашем лбу приносит бесчисленные битвы и появление коварных врагов, ожидающих поражения либо на поле боя, либо за его пределами. Сейчас эти злорадники, хоть их и немного, пользуются моментом. Это открытое письмо не для тебя, сынок, потому что я уже сказал тебе все, что должен. Это письмо имеет важное духовное значение, и я знаю, с кем мы боремся в этих испытаниях.

Бог назначил меня твоим отцом, наставником и другом – поверь мне, мы снова выйдем из этого удивительным образом, как всегда. Мы находимся там, где и должны быть, поверь мне. В далекой стране, но там есть люди, которые любят тебя и принимают со всеми пороками и добродетелями. Теперь я знаю, почему Аль-Хиляль.

Не слушай идиотов в этот момент, у них уже есть судьба... Бог позаботится об этом в нужное время. Наша семья, друзья, твой нынешний клуб, сборная и футбол будут ждать тебя!" – написал Неймар-старший в Instagram.

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