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Не сам удома: Бока Хуніорс підписав Кевіна Макаллістера – сина найбільш шотландського аргентинця

14:55 1609 Читать на русском
Не сам удома: Бока Хуніорс підписав Кевіна Макаллістера – сина найбільш шотландського аргентинця
Соцмережі тролять Кевіна Макаллістера

Він не зупиняв "мокрих бандитів" у Нью-Йорку або Чикаго. Щоб стати відомим на весь світ йому навіть не довелось покидати рідний Буенос-Айрес.

Бока Хуніорс оформив трансфер правого фулбека Архентінос Хуніорс Кевіна Макаллістера. Ця новина навряд чи б викликала великий резонанс, якби не ім'я 21-річного футболіста. Фанати передбачувано засипали офіційний твіттер аргентинського гранда мемами з героєм культової американської стрічки, яка кожного Різдва збирає мільйони глядачів біля екранів телевізорів. Вийшло доволі кумедно, але повний збіг імені та прізвища з персонажем "Сам удома" – далеко не єдина цікава фішка молодого латераля.

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Новачок Боки – один з трьох синів екс-гравця збірної Аргентини Карлоса Хав'єра Макаллістера. Останній рівно 27 років тому здійснив аналогічний перехід, провівши за "генуезців" більше 150-ти матчів. Завдяки доволі примітній зовнішності йому свого часу дісталось прізвисько найбільш шотландського аргентинця.

Найстарший з Макаллістерів неабияк пишається своїми синами, адже усі вони стали професійними футболістами. "В дитинстві я завжди читав їм перед сном історії про трьох поросят та братів, які разом приїхали грати у мадридський Реал. Вони уважно слухали мене з широко розплющеними очима. Щоправда, мені ніколи не вдавалось завершити розповідь, тому що я засинав перед ними. А коли прокидався вранці, вони запитували мене: "Батьку, то що було в кінці?". Я ніколи не думав, що моя мрія стане реальністю в Архентінос Хуніорс", – розповідає щасливий батько.

Кевін (21), Алексіс (20) та Франсіс (23) поки що не переїхали у Мадрид, але всі вони одночасно захищали кольори рідного Архентінос. Минулого року в пам'ятному березневому дербі проти Боки кожен з братів Макаллістерів зробив вагомий вклад у велику перемогу своєї команди (2:0). Алексіс відкрив рахунок та асистував під час другого взяття воріт "генуезців", а Кевін не дозволив розігнатись гравцю збірної Аргентини Крістіану Павону. Натомість Франсіс, з'явившись після перерви, надійно відіграв на позиції руйнівника.

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"Усе склалось просто неймовірно. Тут декому щастить мати лише одного сина-футболіста, а у мене їх аж троє! Але вони нічого не отримали просто так. Лише важка праця дозволила їм дістатись туди, де вони перебувають зараз", – додає Карлос Хав'єр Макаллістер.

Кар'єра Кевіна та його братів розвивається з метеоритною швидкістю. Перший пішов стопами батька та мріє стати новим ідолом на легендарній Бомбонері. Алексіс, найталановитіший з трьох, перебрався цієї зими у Брайтон. Франсіс наразі продовжує відстоювати честь Архентінос, але йому також пророкують перехід у більш сильну команду. Що ж, Кевін Макаллістер – далеко не сам удома. Йому пощастило народитись у дивовижній футбольній сім'ї.

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