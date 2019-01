Не один дома: Бока Хуниорс подписал Кевина Макаллистера – сына наиболее шотландского аргентинца

Он не останавливал "мокрых бандитов" в Нью-Йорке или Чикаго. Чтобы стать известным на весь мир ему даже не пришлось покидать родной Буэнос-Айрес.

Бока Хуниорс оформил трансфер правого фулбэка Архентинос Хуниорс Кевина Макаллистера. Эта новость вряд ли бы вызвала большой резонанс, если бы не имя 21-летнего футболиста. Фанаты предсказуемо засыпали официальный твиттер аргентинского гранда мемами с героем культового американского фильма, который каждое Рождество собирает миллионы зрителей у экранов телевизоров. Получилось довольно забавно, но полное совпадение имени и фамилии с персонажем "Один дома" – далеко не единственная интересная фишка молодого латераля.

Новичок Бока – один из трех сыновей экс-игрока сборной Аргентины Карлоса Хавьера Макаллистера. Последний ровно 27 лет назад совершил аналогичный переход, проведя за "генуэзцев" более 150-ти матчей. Благодаря довольно примечательной внешности ему в свое время досталось прозвище наиболее шотландского аргентинца.

Brighton sign Alexis Mac Allister, son of Carlos Mac Allister, the most Scottish Argentinian of all time pic.twitter.com/BGSjso7Qqw

Самый старший из Макаллистеров сильно гордится своими сыновьями, ведь все они стали профессиональными футболистами. "В детстве я всегда читал им перед сном истории про трех поросят и братьев, которые вместе приехали играть в мадридский Реал. Они внимательно слушали меня с широко открытыми глазами. Правда, мне никогда не удавалось завершить рассказ, потому что я засыпал перед ними. А когда просыпался утром, они спрашивали меня: "Отец, то что было в конце?". Я никогда не думал, что моя мечта станет реальностью в Архентинос Хуниорс", – рассказывает счастливый отец.

Кевин (21), Алексис (20) и Франсис (23) пока не переехали в Мадрид, но все они одновременно защищали цвета родного Архентинос. В прошлом году в памятном мартовском дерби против Боки каждый из братьев Макаллистеров сделал весомый вклад в великую победу своей команды (2:0). Алексис открыл счет и ассистировал во время второго взятия ворот "генуэзцев", а Кевин не позволил разогнаться игроку сборной Аргентины Кристиану Павону. Зато Франсис, появившись после перерыва, надежно сыграл на позиции разрушителя.

"Все сложилось просто невероятно. Здесь некоторым везет иметь только одного сына-футболиста, а у меня их целых три! Но они ничего не получили просто так. Только тяжелый труд позволил им добраться туда, где они находятся сейчас", – добавляет Карлос Хавьер Макаллистер.

Карьера Кевина и его братьев развивается с метеоритной скоростью. Первый пошел по стопам отца и мечтает стать новым идолом на легендарной Бомбонере. Алексис, самый талантливый из трех, перебрался этой зимой в Брайтон. Франсис пока продолжает отстаивать честь Архентинос, но ему также прочат переход в более сильную команду. Что же, Кевин Макаллистер – далеко не один дома. Ему повезло родиться в удивительной футбольной семьи.

"An exciting young player that we have brought in for the future"@OfficialBHAFC sign Argentinian midfielder Alexis Mac Allister ️ https://t.co/JY49SMd91g pic.twitter.com/fejzh345hq