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Манчестер Сіті потролив Де Брюйне, порівнявши його з героєм фільму "Сам удома"

17:30 529 Читать на русском
Манчестер Сіті потролив Де Брюйне, порівнявши його з героєм фільму "Сам удома"
Кевін Де Брюйне / фото із соцмереж

В перший день зими Манчестер Сіті нагадав своїм читачам про близькість різдвяних свят і порівняв свого півзахисника Кевіна Де Брюйне з героєм культового фільму "Сам удома" Кевіном Маккаллістером.

"Ах, грудень... Час сісти і насолодитися усіма чудовими святковими сімейними фільмами. Чи не так, Кевін Де Брюйне?", – йдеться в повідомленні в офіційному твіттері Манчестер Сіті.

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Варто зауважити, що бельгійський півзахисник досі не може допомогти своїй команді на футбольному полі. Де Брюйне продовжує відновлюватися після травми коліна, рецедив якої отримав 2 грудня у матчі проти Фулхема.

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Манчестер Сіті - Борнмут: Субота 01 грудня 2018

Манчестер Сіті

live 69'
2 : 1
Борнмут
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Англія Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Борнмут
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