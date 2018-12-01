Манчестер Сіті потролив Де Брюйне, порівнявши його з героєм фільму "Сам удома"

В перший день зими Манчестер Сіті нагадав своїм читачам про близькість різдвяних свят і порівняв свого півзахисника Кевіна Де Брюйне з героєм культового фільму "Сам удома" Кевіном Маккаллістером.

"Ах, грудень... Час сісти і насолодитися усіма чудовими святковими сімейними фільмами. Чи не так, Кевін Де Брюйне?", – йдеться в повідомленні в офіційному твіттері Манчестер Сіті.

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Варто зауважити, що бельгійський півзахисник досі не може допомогти своїй команді на футбольному полі. Де Брюйне продовжує відновлюватися після травми коліна, рецедив якої отримав 2 грудня у матчі проти Фулхема.

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