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"Не рівень Динамо": Севідов однозначно оцінив гру Русина

11:11 - Читать на русском
"Не рівень Динамо": Севідов однозначно оцінив гру Русина
Назарій Русин / ФК Динамо

Колишній керманич низки українських команд Олександр Севідов поділився думками щодо лінії атаки київського Динамо після поєдинку проти луганської Зорі (3:1).

"На жаль, в цьому матчі ми побачили, що Динамо знову грало без нападників. Русин – хороший хлопець, багато рухається, багато боротьби виграє, багато карток заробляє на собі, але його рівень на цей момент – не рівень Динамо.

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Були ситуації, коли він приймав абсолютно невірні рішення, адже гра могла закінчитися набагато раніше. Так, йому не вистачає досвіду. Але бажання величезне, і це підкуповує Михайличенка, і тому, напевне, грає Русин, а не Соль", – заявив Севідов у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, що Назарій Русин повернувся до Києва з оренди взимку. З того часу він провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив лише 2 м'ячі.

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Олександр Олександр Севідов Назарій Назарій Русин Динамо Динамо
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