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"Єдина світла пляма матчу з Зорею – Циганков": Заховайло знищив Динамо попри впевнену перемогу

13:53 - Читать на русском
"Єдина світла пляма матчу з Зорею – Циганков": Заховайло знищив Динамо попри впевнену перемогу
Віктор Циганков / Фк Динамо

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло проаналізував гру киян у матчі 31-го туру УПЛ проти луганської Зорі.

13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков
 
Артем Громов 3’
3’ Артем Громов
13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков

"Вітаю киян з перемогою у ключовій грі за місце в кваліфікації Ліги чемпіонів. Але, не можу привітати всіх нас з якістю гри. Виною тому другий тайм, та й весь сезон вийшов дуже важким. Є про що замислитися головному тренеру і президенту.

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Повертаючись до гри, скажу наступне. У першому таймі Зоря, забивши гол, злякалася сама себе, і це дуже було помітно за діями гравців. Зоря грає дуже організованою структурою гри. Без сумніву, це тренерська команда. Віктор Скрипник – тренер високої кваліфікації. Україна має лише трьох фахівців такого рівня.

Так, Зоря не має довгої лави. Пара центральних захисників Зорі не впоралася. Вернидуб явно поступався у швидкості, та й після рикошетів півзахисники програли підбори, чим скористалися кияни. Єдина світла пляма цього матчу – Циганков. Його майстерність і гольове чуття вирішили результат цього поєдинку.

І нарешті, другий тайм... який був показовим, мабуть, для всього сезону. Динамо повністю поступилося ігровою ініціативою і лише фарт врятував динамівців у трьох вбивчих моментах Зорі. Немає лиха без добра. Адже ми побачили, що з себе представляє нападник Русин і ціла низка гравців", – написав Заховайло на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Циганков у матчі проти Динамо відзначився дублем і допоміг своїй команді здобути надважливу перемогу над Зорею.

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Теги
Динамо Динамо Динамо - Зоря Віктор Віктор Циганков В'ячеслав Заховайло Віктор Віктор Скрипник Назарій Назарій Русин Віталій Віталій Вернидуб
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