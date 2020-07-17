"Єдина світла пляма матчу з Зорею – Циганков": Заховайло знищив Динамо попри впевнену перемогу

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло проаналізував гру киян у матчі 31-го туру УПЛ проти луганської Зорі.

"Вітаю киян з перемогою у ключовій грі за місце в кваліфікації Ліги чемпіонів. Але, не можу привітати всіх нас з якістю гри. Виною тому другий тайм, та й весь сезон вийшов дуже важким. Є про що замислитися головному тренеру і президенту.

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Повертаючись до гри, скажу наступне. У першому таймі Зоря, забивши гол, злякалася сама себе, і це дуже було помітно за діями гравців. Зоря грає дуже організованою структурою гри. Без сумніву, це тренерська команда. Віктор Скрипник – тренер високої кваліфікації. Україна має лише трьох фахівців такого рівня.

Так, Зоря не має довгої лави. Пара центральних захисників Зорі не впоралася. Вернидуб явно поступався у швидкості, та й після рикошетів півзахисники програли підбори, чим скористалися кияни. Єдина світла пляма цього матчу – Циганков. Його майстерність і гольове чуття вирішили результат цього поєдинку.

І нарешті, другий тайм... який був показовим, мабуть, для всього сезону. Динамо повністю поступилося ігровою ініціативою і лише фарт врятував динамівців у трьох вбивчих моментах Зорі. Немає лиха без добра. Адже ми побачили, що з себе представляє нападник Русин і ціла низка гравців", – написав Заховайло на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Циганков у матчі проти Динамо відзначився дублем і допоміг своїй команді здобути надважливу перемогу над Зорею.

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