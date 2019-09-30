Ефектні голи Рібері та Леау у відеоогляді матчу Мілан – Фіорентина – 1:3

Мілан поступився Фіорентині в рамках 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Мілан зазнав четвертої поразки у шести матчах нинішнього сезону. Цього разу підопічні Марко Джампаоло вдома програли Фіорентині. "Фіалки" тричі засмутили Доннарумму, який ще й зумів парирувати пенальті від К'єзи.

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Особливо красивим вийшов гол Рібері, який на досвіді пошив у дурні увесь захист Мілана. За "россонері" забив Рафаель Леау. Португалець теж самотужки прорвався крізь оборону суперника і розстріляв ворота Дронговскі.