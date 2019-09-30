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Ефектні голи Рібері та Леау у відеоогляді матчу Мілан – Фіорентина – 1:3

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Ефектні голи Рібері та Леау у відеоогляді матчу Мілан – Фіорентина – 1:3
Мілан – Фіорентина – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Мілан поступився Фіорентині в рамках 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

55’ Матео Мусаккіо
80’ Рафаель Леау
 
Ерік Пульгар 13’
Гаетано Кастровіллі 66’
Франк Рібері 78’
13’ Ерік Пульгар
55’ Матео Мусаккіо
66’ Гаетано Кастровіллі
78’ Франк Рібері
80’ Рафаель Леау

Мілан зазнав четвертої поразки у шести матчах нинішнього сезону. Цього разу підопічні Марко Джампаоло вдома програли Фіорентині. "Фіалки" тричі засмутили Доннарумму, який ще й зумів парирувати пенальті від К'єзи.

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Особливо красивим вийшов гол Рібері, який на досвіді пошив у дурні увесь захист Мілана. За "россонері" забив Рафаель Леау. Португалець теж самотужки прорвався крізь оборону суперника і розстріляв ворота Дронговскі.

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Фіорентина Фіорентина Мілан Мілан Італія Відеоновини Мілан - Фіорентина
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