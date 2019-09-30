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Мілан планує запросити Шевченка на посаду головного тренера, якщо Джампаоло буде звільнений, – ЗМІ

00:24 207 Читать на русском
Мілан планує запросити Шевченка на посаду головного тренера, якщо Джампаоло буде звільнений, – ЗМІ
Андрій Шевченко / фото із соцмереж

Керівництво Мілана незадоволене результатами команди під керівництвом Марко Джампаоло.

55’ Матео Мусаккіо
80’ Рафаель Леау
 
Ерік Пульгар 13’
Гаетано Кастровіллі 66’
Франк Рібері 78’
13’ Ерік Пульгар
55’ Матео Мусаккіо
66’ Гаетано Кастровіллі
78’ Франк Рібері
80’ Рафаель Леау

У матчі 6-го туру Серії А "россонері" безвольно поступилися Фіорентині. Це вже четверта поразка команди від початку сезону. Старт нинішньої кампанії видався найгіршим для клубу за останні 80 років.

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Керівництво Мілана вже не впевнене, що вчинило правильно, довіривши крісло головного тренера Джампаоло. Одним із головних пренедентів, які можуть замінити Марко, боси "червоно-чорних" бачать Андрія Шевченка, стверджує TMW.

Нагадаємо, що саме в Мілані нинішній наставник збірної України досяг найбільшого успіху під час свої ігрової кар'єри.

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Головне Андрій Шевченко Андрій Шевченко Мілан - Фіорентина Мілан Мілан Італія Марко Джампаоло Марко Джампаоло
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