Мілан планує запросити Шевченка на посаду головного тренера, якщо Джампаоло буде звільнений, – ЗМІ

Керівництво Мілана незадоволене результатами команди під керівництвом Марко Джампаоло.

У матчі 6-го туру Серії А "россонері" безвольно поступилися Фіорентині. Це вже четверта поразка команди від початку сезону. Старт нинішньої кампанії видався найгіршим для клубу за останні 80 років.

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Керівництво Мілана вже не впевнене, що вчинило правильно, довіривши крісло головного тренера Джампаоло. Одним із головних пренедентів, які можуть замінити Марко, боси "червоно-чорних" бачать Андрія Шевченка, стверджує TMW.

Нагадаємо, що саме в Мілані нинішній наставник збірної України досяг найбільшого успіху під час свої ігрової кар'єри.

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